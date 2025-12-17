اتحاد نیروهای انقلابی، راهبرد عبور از شرایط سخت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی‌زاده شامگاه سه شنبه در جمع نمایندگان تشکل‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی استان قم با اشاره به اهمیت درک صحیح زمانه اظهار کرد: باید خداوند را شاکر باشیم که در مقطعی از تاریخ متولد شدیم که انقلاب اسلامی شکل گرفت، امام خمینی (ره) را دیدیم، رهبر معظم انقلاب را درک کردیم، با شهدا زندگی کردیم و جبهه مقاومت را با چشم خود مشاهده کردیم و این‌ها نعمت‌های بزرگی است که نیازمند شکر عملی است.



وی افزود: در سیره اهل بیت علیهم‌السلام، به‌ویژه در دعای عرفه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شکر نعمت الهی به معنای شناخت جایگاه تاریخی انسان تعریف شده است و آن حضرت خدا را شاکر است که در دوران بعثت پیامبر اسلام به دنیا آمده و نه در عصر حاکمان جبار و امروز نیز ما باید قدر این مقطع تاریخی را بدانیم.



این پیشکسوت دفاع مقدس با بازخوانی خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی گفت: ما صحنه‌هایی از ایثار و فداکاری را با چشم خود دیده‌ایم که قابل توصیف نیست و در عملیات‌های سخت، رزمندگان با وجود خستگی شدید، بی‌خوابی و کمبود امکانات، لحظه‌ای از دغدغه نجات همرزمان خود غافل نبودند و این روحیه‌ها سرمایه‌های واقعی انقلاب است.



وی ادامه داد: در یکی از عملیات‌های سنگین، شرایط به‌گونه‌ای بود که انتقال مجروحان ممکن نبود و فرماندهان بدون استراحت، شبانه‌روز درگیر مدیریت میدان بودند و نگرانی اصلی آن‌ها نه جان خود، بلکه سرنوشت نیروها بود و این نمونه‌ها نشان می‌دهد که شهدا و رزمندگان چگونه همه چیز خود را برای ماندگاری انقلاب فدا کردند.



حاجی‌زاده با اشاره به وضعیت کنونی کشور اظهار کرد: امروز نیز کشور در شرایطی دشوار قرار دارد و دشمنان پس از سال‌ها جنگ نرم، جسارت ورود به جنگ سخت را پیدا کرده‌اند و آن‌ها تصور می‌کردند با افزایش فشار، مردم از نظام فاصله می‌گیرند، اما این محاسبه اشتباه بود، با این حال، فشارها واقعی است و شرایط اقتصادی و اجتماعی سخت‌تر شده است.



وی افزود: تمام دشمنان جمهوری اسلامی با وجود اختلافات داخلی، در دشمنی با این نظام متحد هستند و هدف مشترک آن‌ها حذف جمهوری اسلامی از معادلات منطقه و جهان است که در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که نقش ما چیست و چه وظیفه‌ای بر عهده داریم.



این فعال سیاسی تأکید کرد: ما میراث‌دار خون شهدا هستیم و مسئولیت داریم همان‌گونه که آن‌ها شانه به شانه هم ایستادند، امروز نیز اختلافات را کنار بگذاریم و جهاد امروز، جهاد اتحاد است.



وی اضافه کرد: همان‌طور که در جنگ، یگان‌ها به هم متصل می‌شدند و هیچ‌کس خود را جدا از دیگری نمی‌دانست، امروز هم باید چنین نگاهی حاکم باشد.



وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به فعالیت‌های جزیره‌ای و نبود هماهنگی گلایه کرده‌اند و ایشان تأکید دارند که کار جهادی فراوان است، اما نبود هم‌افزایی باعث هدررفت ظرفیت‌ها می‌شود و اگر حفظ نظام هدف ماست، باید از خودمحوری عبور کنیم.



حاجی‌زاده با انتقاد از تفرقه درون‌جریانی افزود: متأسفانه گاهی به جای جذب حداکثری، رفتارهای دفعی داریم که این مسئله خطرناک است هر چند اختلاف نظر طبیعی است، اما تخریب، تهمت و کنار زدن یکدیگر، ضربه به اصل نظام محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: قانون اساسی در جمهوری اسلامی با خون شهدا تثبیت شده و همه موظف به رعایت آن هستند و کاهش مشارکت سیاسی در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی است که دشمن از آن بهره‌برداری می‌کند و لازم است هرکدام از ما سهم خود را در این روند بررسی کنیم و نسبت به اصلاح رفتار و گفتارمان مسئولانه عمل کنیم.



این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به فعالیت‌های جمعی نیروهای انقلابی در قم بیان کرد: هدف ما از این اقدامات، سهم‌خواهی یا کسب موقعیت سیاسی نیست و تصمیمات به‌صورت جمعی گرفته می‌شود و نقش ما صرفاً تسهیل‌گری و خدمت‌رسانی است و حتی در تدوین اساسنامه و میثاق‌نامه نیز از نظرات بزرگان و صاحب‌نظران استفاده شده است.



وی افزود: رقابت سالم پذیرفته است، اما نباید به بی‌اخلاقی و تخریب منجر شود و همه جریان‌های وفادار به ولایت فقیه باید در چارچوب اخلاق، قانون و احترام متقابل حرکت کنند و به اجماع برسند.



حاجی‌زاده با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی گفت: اگر خود را از منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف می‌دانیم، باید در رفتار و عمل، اهل وفاق، همدلی و کار جمعی باشیم و عبور از این مقطع تاریخی تنها با وحدت و توکل بر خداوند ممکن است.