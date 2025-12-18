سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌ها درباره تأخیر در پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی، گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار، مجمع نمایندگان و دستگاه‌های مرتبط، پروژه راه آهن ادامه دارد و مردم نباید نگران توقف آن باشند.

وی با بیان اینکه عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه زیرساخت‌های استان وجود دارد، تصریح کرد: با تمام ظرفیت‌ها و اهتمام استاندار، مجمع نمایندگان استان و مدیرکل راه و شهرسازی، پروژه راه‌آهن در مسیر تکمیل قرار دارد و هیچ کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

هاشمی با بیان اینکه به تازگی جلسه‌ای با حضور استاندار برای بررسی اعتبارات پروژه برگزار شد و پیگیری‌های لازم در سطوح ملی نیز در جریان است، افزود: سفر ریاست جمهوری به استان، فرصتی مهم برای تصویب مصوبات مرتبط با پروژه است و در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر تلاش‌های داخلی، رایزنی‌هایی با سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مانند معادن برای تأمین مالی پروژه انجام شده و روش‌های جدیدی برای تأمین منابع و تسریع در تکمیل پروژه طراحی شده که جزئیات آن به دلیل حساسیت رسانه‌ای هنوز اعلام نشده است.

هاشمی درباره دغدغه مطرح شده توسط نماینده گناباد نیز گفت: این دغدغه‌ها قابل درک است، اما با وجود محدودیت‌های مالی پایان سال، پروژه تعطیل نخواهد شد و اقدامات لازم با تلاش مستمر ادامه خواهد یافت که پیش‌بینی می‌کنیم همانند سال گذشته، این پروژه با موفقیت اجرایی شود.

هاشمی تأکید کرد: مردم خراسان جنوبی می‌توانند مطمئن باشند که پروژه راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های مهم استان با اهتمام مسئولان ادامه دارد و دغدغه‌ای بابت توقف یا کندی روند اجرایی آن وجود ندارد.