به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در دیدار با مدیر و کارکنان جهادکشاورزی شهرستان بمناسبت هفته جهاد کشاورزی ،️ ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان این مجموعه، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه صیانت از اراضی ملی با گشت مداوم از اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان است، افزود:حفاظت از اراضی باید با فعال‌سازی مستمر گشت‌های نظارتی و برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه با جدیت دنبال شود.

️فرماندار گناوه با بیان اینکه این شهرستان از ابعاد مختلف دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است، افزود: مجموعه جهاد کشاورزی توانسته در حوزه ماموریت و وظایف خود با تلاش و پیگیری های مستمر، رضایتمندی نسبی در میان مردم و بهره‌برداران ایجاد کند که جای قدردانی دارد.

️فرماندار گناوه فعال بودن کارگروه تنظیم بازار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این کارگروه باید با هماهنگی کامل با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، موضوع تنظیم بازار و نظارت بر عرضه کالاها را به‌صورت مستمر دنبال کند.

️اسفندیاری افزود: عدالت در توزیع و عرضه کالاهای اساسی باید همواره در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار داشته باشد تا همه شهروندان از خدمات و امکانات به شکل عادلانه بهره‌مند شوند.

️وی همچنین بر همکاری مستمر جهاد کشاورزی در اجرای پروژه‌های اقتصادی شهرستان تأکید کرد.

️فرماندار گناوه هماهنگی مستمر ادارات با فرمانداری را از عوامل اصلی رشد و توسعه مجموعه‌های اجرایی در شهرستان برشمرد و تصریح کرد: هم‌افزایی، تعامل و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای ادارات و شهرستان داشته باشد.