تاکر کارلسون: حمایت آمریکا از اسرائیل فقط هزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکر کارلسون در مصاحبه با نشریه امریکن کانسروتیو، گسترش اسلام هراسی در غرب را رد کرد و گفت: نفرت از مسلمانها، چه فرقی با نفرت از یهودیها دارد؟ هیچ فرقی ندارد. آیا باید از بچههایشان هم متنفر بود؟ از نوهها و اجدادشان؟ این طرز فکر واقعاً تهوعآور است.
وی افزود: ما میتوانیم رفتار افراد را نقد کنیم، اما نمیتوانیم فرزندانشان را مسئول گناهان والدینشان بدانیم.
این فعال رسانهای آمریکا گفت: اگر کشتن کودکان در هیروشیما بد است، در غزه هم بد است. کسانی که از هر کاری که کابینه بنیامین نتانیاهو انجام میدهد دفاع میکنند، برابری انسانها را قبول ندارند.
کارلسون افزود: مسلمانان زیادی را میشناسم که انسانهای بسیار شریف و مهربانی هستند. فقط کسی که هیچجا نرفته، میتواند فکر کند هر مسلمانی مثل اسامه بنلادن، خطرناک است.
وی با رد ادعاها درباره تهدید اسلام و مسلمانان برای آمریکا، گفت: این ادعاها را کابینه اسرائیل و مدافعانش در آمریکا مطرح میکنند. من در ۲۴ سال گذشته، کسی را نمیشناسم که در آمریکا بهدست اسلام رادیکال کشته شده باشد. اما آدمهای زیادی را میشناسم که بر اثر اعتیاد، بیکاری و فروپاشی اجتماعی نابود شدهاند.
این فعال سیاسی گفت: اینکه به جوانانی که شغل و خانه ندارند القا شود مشکل اصلیشان اسلام رادیکال است، کاری کاملاً تبلیغاتی است. واقعیت زندگی مردم آمریکا چیز دیگری است.
کارلسون با انتقاد از سیاستهای دولتهای آمریکا در حمایت بی قیدوشرط از رژیم صهیونیستی، افزود: چرا باید مسئول کشتارهای کابینه نتانیاهو باشیم؟ چون به مردم گفتهاند سرنوشت شما با اسرائیل گره خورده است. در حالی که اسرائیل نهتنها متحد مهمی نیست، بلکه فقط هزینه است.
وی درباره اهداف صهیونیستها از خاموش کردن صداهای منتقدان با متهم کردن آنها به یهودستیزی نیز گفت: آنها [صهیونیستها] دهههای متمادی است که با این کارها، یهودستیزی را بازتولید میکنند.
