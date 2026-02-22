حمله شدید تاکر کارلسون به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، تاکر کارلسون، خبرنگار برجسته آمریکایی، حمله شدیدی به تل آویو کرد.
وی گفت: اسرائیل به بزرگترین بار بر دوش آمریکا در خارج از مرزهایش تبدیل شده است و سیاستهای مشترک با اسرائیل به طور مستقیم به منافع حیاتی آمریکا آسیب میرساند.
کارلسون تاکید کرد: تقصیر متوجه تصمیمگیرندگان در واشنگتن است که اجازه میدهند این منافع از بین بروند.
وی افزود: نتانیاهو هوشمندانه در حال بهرهبرداری از منابع آمریکایی برای اهدافش است. با این حال، من از تسلیم شدن رهبری آمریکا در برابر این فشار شگفتزده هستم. چه دلایلی آنها را مجبور میکند که منافع یک قدرت خارجی را بر منافع رای دهندگان خود ترجیح دهند.
