۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

حمله شدید تاکر کارلسون به تل آویو

خبرنگار مطرح آمریکایی ضمن حمله شدید به اسرائیل، این رژیم را باری بر دوش واشنگتن دانست و به استفاده ابزاری نتانیاهو از سردمداران آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، تاکر کارلسون، خبرنگار برجسته آمریکایی، حمله شدیدی به تل آویو کرد.

وی گفت: اسرائیل به بزرگترین بار بر دوش آمریکا در خارج از مرزهایش تبدیل شده است و سیاست‌های مشترک با اسرائیل به طور مستقیم به منافع حیاتی آمریکا آسیب می‌رساند.

کارلسون تاکید کرد: تقصیر متوجه تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن است که اجازه می‌دهند این منافع از بین بروند.

وی افزود: نتانیاهو هوشمندانه در حال بهره‌برداری از منابع آمریکایی برای اهدافش است. با این حال، من از تسلیم شدن رهبری آمریکا در برابر این فشار شگفت‌زده هستم. چه دلایلی آنها را مجبور می‌کند که منافع یک قدرت خارجی را بر منافع رای دهندگان خود ترجیح دهند.

      ننگ به نیرنگتان امریکا و اسراییل

