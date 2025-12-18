به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید با حضور کارشناسان ستاد بحران و مسئولان واحدهای بهداشتی انجام شد و طی آن، وضعیت زیرساختهای بهداشتی، میزان آمادگی نیروها و نحوه خدمترسانی به شهروندان در نقاط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
حسین احمدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد، در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل مراکز در شرایط بارندگی، گفت: سلامت شهروندان در اولویت نخست ماست و تیمهای بهداشتی موظف هستند ضمن حضور فعال در مناطق آسیبپذیر، بر سلامت آب آشامیدنی، ایمنی مراکز آموزشی و وضعیت بهداشتی مناطق نظارت مستمر داشته باشند.
وی همچنین از روند ساخت و تجهیز زیستگاههای نیروهای بهداشتی در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خمینیشهر بازدید کرد و بر تسریع در تکمیل مراحل عمرانی و استانداردسازی این مراکز تأکید نمود تا در شرایط بحرانی، پناهگاههای ایمن و بهداشتی در اختیار نیروها قرار گیرد.
نظر شما