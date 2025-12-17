به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام گزارش‌های مردمی مبنی بر انسداد مسیرها و گرفتار شدن خودروها در برف و کولاک، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به سرعت در مناطق حادثه‌دیده حضور یافته و ضمن رهاسازی خودروها، خدمات امدادی لازم را به گرفتار شدگان در برف ارائه دادند.

اسکان اضطراری برخی از مسافران در اماکن پیش‌بینی‌شده انجام شده و اقلام ضروری از جمله پتو و مواد غذایی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

جمعیت هلال‌احمر فریمان از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محورهای برف‌گیر خودداری کرده و آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.