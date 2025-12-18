حامد فیضالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی درختان سطح شهر به ویژه در معابر فرعی، به دلایل مختلف از جمله آفتزدگی، سنگین شدن شاخهها، سطحی بودن ریشهها ضعیف شده و با وقوع باد و طوفان و بارش برف شاهد شکستگی یا سقوط این درختان هستیم.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته، غالب این درختان در طول سال جمعآوری میشوند تا مشکلی ایجاد نکنند.
وی افزود: با شروع بارش برف از شب گذشته ۷۵۰ باغبان مشهدی به طور گسترده نسبت به عملیات برف تکانی و سبکسازی درختان سوزنی، پاکسازی و برفروبی معابر و مبلمان بوستانها پرداختند.
فیض الهی بیان کرد: ۳۰ اکیپ نیز برای جمعآوری سرشاخههای شکسته و درختان سقوطی فعال هستند. از شب گذشته سقوط ۱۱۱ مورد درخت و سرشاخه بر اثر بارش برف گزارش شد که به سرعت جمعآوری شد.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد افزود: از شهروندان درخواست میشود در صورت تکرار بارشها، به کمک شهرداری آمده و با برف تکانی اصولی درختان معابر فرعی مقابل منازلشان، در کاهش شکستگی شاخهها و سقوط درختان ضعیف سهیم باشند.
