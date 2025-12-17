  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱:۳۴

سعیدی:۷ محور اصلی استان خراسان رضوی در پی بارش برف مسدود شد

سعیدی:۷ محور اصلی استان خراسان رضوی در پی بارش برف مسدود شد

مشهد- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: به دلیل وقوع برف و کولاک شدید چهار جاده اصلی دیگر شامگاه چهارشنبه در استان مسدود شد و تعداد محورهای اصلی بسته استان به هفت مسیر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: جاده‌های بردسکن- سبزوار (مسیر البلاغ)، قوچان به سرولایت و مشهد- کلات از عصر چهارشنبه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود اعلام شد.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: جاده ترانزیتی قوچان- درگز و محورهای کاشمر- کوهسرخ- نیشابور، تربت جام - صالح آباد و بزرگراه تربت حیدریه-باغچه به دلیل کولاک شدید و عدم ایمنی کافی ساعتی قبل مسدود اعلام شدند.

وی ادامه داد: همکاران پلیس راه و راهداری با وجود تداوم بارش‌ها تا بازگشایی این مسیرها به فعالیت ادامه خواهند داد.

کد خبر 6693486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      26 7
      پاسخ
      با سلام، شکرانه بارش از هر نوع، کمک و غذا رسانی به پرندگان و حیوانات دور و بر ما شامل گنجشک ها ،موسی تقی ها، سگها ،گربه ها ،کلاغ‌ها و......و در شرایط سخت آب و هوایی حتی وحوش مثل روباه ها،شغال ها و خرگوش ها و چرندگان علف خوار وحشی و.....است ،این کمک ارتباطی با چرخه طبیعی تغذیه اونا نداره واقعا دیدیم در زمانیکه بارش باران شدید داریم یا برف نشسته روی زمین و یا زمین یخ زده، چیزی برای خوردن حیوانات و پرندگان پیدا نمیشه لذا از همین الان شروع کنیم به جمع آوری دورریز غذا که میخوریم
      • مهدی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        12 1
        برای حیوانات هرکس باقیمانده سفرش نون خشک برنج اگر آب مرغ یا آب گوشتی مونده را با نان خشک مخلوط کنه بریزه جلوی خونش توی باغچه همین دی اسفند هوای حیوانات داشته باشیم یا ماهی ۵عدد نان برای حیوانات بخریم تیکه کنیم در چند جای کوچه بریزیم
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      50 7
      پاسخ
      خداروشکر. واقعا خداوند هدیه شب چله رو واسمون با باریدن این برف اهدا کرد .آن شاالله زمستان پر بارشی وسردی رو داشته باشیم
      • اميرحسين IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        17 2
        داداش گل گفتی یه لایک بیشتر نمیشدی وگر نه هزار تا لایکت میکردم حرفت از طلا بود 🕊️
    • سیدهاشم کاظمی US ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      17 8
      پاسخ
      ارگان های دولتی مرتب مردم را در جریان اوضاع خطرات ناشی از بارندگی و طوفان باد های تند و عدم دید هشدار میدهند ولی مردم توجه نمیکنند خود را در بین برف و طوفان و کولاک عمدی گرفتار میکنند انشاءالله به لطف الهی و کمک ارگان های ذی ربط همه سالم نجات داده شوند
    • حسین IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      14 4
      پاسخ
      خدیا هزارمرتبه شکرت برای این نعمت که فرستادی.من نمیدونم اینا چرامنفی میزنن.اسغفرالله باخداهم مشکل دارند.واقعا بعضی ازمردم ما انگارازیک کره دیگه امدن یاروباخودشم قهره.
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      18 1
      پاسخ
      خدارو شکر به خاطر نعمت برف و ممنون از پرسنل راهداری که مخلصانه تو این شرایط کارمیکنند خدا قوت
    • بنیامین IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      15 0
      پاسخ
      خداروشکر بابت این برف که اومد
    • فرج IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      7 2
      پاسخ
      خدایا شکرت برای اختلاس واحتکار گران عذاب الهی باشه
    • حجت IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      11 0
      پاسخ
      خداروشکربابت تمامی نعمتهایش بخصوص باران وبرفی که امروز شاهد بودیم.وتشکروخداقوت به تمامی نیروهای اداره راه و نیروهای راهور.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها