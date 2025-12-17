سعیدی:۷ محور اصلی استان خراسان رضوی در پی بارش برف مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: جاده‌های بردسکن- سبزوار (مسیر البلاغ)، قوچان به سرولایت و مشهد- کلات از عصر چهارشنبه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود اعلام شد.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: جاده ترانزیتی قوچان- درگز و محورهای کاشمر- کوهسرخ- نیشابور، تربت جام - صالح آباد و بزرگراه تربت حیدریه-باغچه به دلیل کولاک شدید و عدم ایمنی کافی ساعتی قبل مسدود اعلام شدند.

وی ادامه داد: همکاران پلیس راه و راهداری با وجود تداوم بارش‌ها تا بازگشایی این مسیرها به فعالیت ادامه خواهند داد.