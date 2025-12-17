  1. استانها
امداد رسانی به ۱۴ نفر گرفتار در برف و کولاک خراسان رضوی

مشهد- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از امدادرسانی به ۱۴ نفر گرفتار در برف و کولاک محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذاکر اظهار کرد: با توجه به بارش برف در محورهای استان تا ساعت ۲۱ امشب، امدادرسانی چهار مورد حادثه ناشی از برف و کولاک و یک مورد سیل و آب‌گرفتگی در محورهای استان به ثبت رسیده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: محورهای سبزوار به بردسکن (گردنه البلاغ)، تربت‌جام به صالح‌آباد (گردنه بنی‌تاک) و قوچان به درگز (گردنه تیوان) از جمله محورهای درگیر این حوادث بوده‌اند.

وی گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، هفت تیم عملیاتی از شهرستان‌های سبزوار، تربت‌جام، کاشمر، کلات و قوچان با به‌کارگیری ۲۱ نیروی عملیاتی و هفت دستگاه خودروی امدادی به مناطق اعزام شدند.

ذاکر بیان کرد: در مجموع ۱۴ نفر در این حوادث دچار حادثه شده بودند که همگی تحت پوشش امدادرسانی قرار گرفته و ۱۲ نفر نیز اسکان اضطراری شدند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، امدادرسانی به سرنشینان خودروهای گرفتار در برف و کولاک همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

