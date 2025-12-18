موافقت با استعفای رئیس فدراسیون/ انتخاب سرپرست توسط وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون ناشنوایان با حضور اعضای مجمع صبح امروز (پنج‌شنبه ۲۷ آذر) در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

ریاست این مجمع بر عهده محمد شروین اسبقیان بود.

تعدادی از اعضای مجمع نیز به صورت آنلاین در این مجمع حاضر بودند.

در جریان این نشست و با موافقت اعضای مجمع استعفای مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون ناشنوایان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با ٤٠ رأی موافق و ۳ رأی مخالف پذیرفته شد.



در پایان این مجمع فوق‌العاده با کسب ۴۱ رأی اعضای مجمع برای انتخاب سرپرست فدراسیون ناشنوایان به وزارت ورزش و جوانان واگذار شد و قرار شد ثبت نام برای انتخاب سرپرست جدید فرایند به زودی انجام شود.