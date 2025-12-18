پزشکیان: با کمک جمعی بر مشکلات غلبه خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در سفر به خراسان جنوبی در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر و ورزش خراسان جنوبی اظهار کرد: از اینکه در جمع اهالی فرهنگ و هنر خراسان جنوبی هستم بسیار خرسندم و مطالبات آنان را در حد توان پیگیری میکنم.
مسعود پزشکیان بیان کرد: علی رغم همه مشکلات بر آن غلبه خواهیم کرد ولی این غلبه کردن با همکاری همدیگر خواهد بود.
وی گفت: باور و اعتقاد من بر این است که عزم جمعی بر مشکلات غلبه میکنیم و باید بدانیم همه مشکلات از تفرقه است.
رئیس جمهور اظهار کرد: بارها گفتهام «من نمی توانم» ولی «ما می توانیم».
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم خرد جمعی، تخصصگرایی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای انسانی کشور گفت: هیچ فردی بهتنهایی نمیتواند برای همه مسائل نسخه بپیچد و بسیاری از مشکلات امروز، ریشه در نادانی و توهم دانایی دارد.
پزشکیان با بیان مثالی از حوزه پزشکی اظهار داشت: قلب انسان حدود ۳۲۰ گرم وزن دارد، اما پیچیدهترین کارکردها را انجام میدهد. اگر قرار باشد روی قلب عمل شود، هیچ پزشکی در تخصص دیگر حق ندارد وارد شود و نسخه بدهد؛ هر موضوعی، متخصص خود را میطلبد. بسیاری از گرفتاریهای ما از جایی آغاز میشود که تصور میکنیم همهچیز را میدانیم و بدون تخصص، حکم صادر میکنیم.
وی افزود: اینکه بگوییم «من استاد هستم»، به این معنا نیست که در همه حوزهها صاحبنظر باشیم. همکاری، کمک گرفتن و کار جمعی، نشانه ضعف نیست؛ بلکه تنها راه حل مسائل کشور است. اگر با هم باشیم، میتوانیم مشکلات این مملکت را حل کنیم.
رئیسجمهور با تأکید بر سرمایه انسانی کشور تصریح کرد: زن و مرد، از هر قوم، قبیله و اندیشهای که در این سرزمین زندگی میکنند، سرمایههای این جامعهاند.
وی گفت: هر تفکری که گروهی را حذف میکند، در واقع بخشی از سرمایه کشور را از بین میبرد، ما حق نداریم هیچ توان و ظرفیتی را حذف کنیم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: اگر خواهان قدرت، عزت و سربلندی ایران هستیم، باید از همه سرمایههای موجود کشور استفاده کنیم. حذف افراد و اندیشهها به معنای حذف توان ملی است و این مسیر، ما را تضعیف میکند.
وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) گفت: پیام رسول خدا روشن است؛ زمانی که مکه فتح شد، پیامبر فرمودند همه مردم از زمان حضرت آدم تا امروز برابرند و هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد. اگر ما مسلمان هستیم، نباید میان انسانها بر اساس قومیت، نژاد، رنگ، قبیله یا موقعیت اجتماعی تفاوت قائل شویم.
رئیسجمهور افزود: قرآن نیز تصریح میکند «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»؛ برترین انسانها نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند و تقوا یعنی تصمیم درست، حرکت بدون خطا و عمل برای خدا، نه برای نمایش و توقع تشکر.
پزشکیان با اشاره به چالشهای جهان اسلام تصریح کرد: وقتی مسلمانان با یکدیگر اختلاف دارند، دشمنان از این تفرقه سوءاستفاده میکنند. اگر به ریسمان الهی چنگ بزنیم و متحد باشیم، میتوانیم از استقلال، عزت و سرزمین خود دفاع کنیم و در برابر مدعیان دروغین حقوق بشر بایستیم.
وی با انتقاد از سادهانگاری در تصمیمگیریها گفت: کسی که برای همه مسائل نسخه واحد میپیچد، دچار جهل است. حتی یک پزشک نیز با وجود دانش خود، برای درمان عفونت از متخصص مربوطه کمک میگیرد؛ این به معنای ندانستن نیست، بلکه احترام به تخصص است.
رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: وقتی با هم باشیم و از دانش، تجربه و تخصص یکدیگر استفاده کنیم، مشکلات کشور قابل حل است. راه پیشرفت ایران، از همدلی، عقلانیت و کنار گذاشتن توهم دانایی میگذرد.
همکاری جمعی رمز حل مشکلات کشور
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم همبستگی میان نخبگان، دانشمندان و سرمایهگذاران گفت: اگر میخواهیم کشور به جایگاهی برسد که امروز برخی از آن شکایت دارند، باید با هم باشیم و از هر کسی که در هر حوزهای تخصص دارد کمک بخواهیم. او افزود: بسیاری از مشکلات کنونی کشور ناشی از عدم همکاری و تصمیمگیری فردی است. پروژهها نباید سالها روی زمین بمانند یا به دلیل کمبود منابع نیمهکاره رها شوند.
پزشکیان تصریح کرد: مسلمانان بر اساس عدالت و انصاف عمل میکنند و باید با یکدیگر منصفانه رفتار کنند. هیچکس نباید تصور کند که تنها او مسئول حل مسائل کشور است؛ همه ما موظفیم برای توسعه، عزت و سربلندی ایران تلاش کنیم. برای رسیدن به اهداف، حضور فعال نخبگان، کارشناسان و سرمایهگذاران ضروری است و اصلاح مسائل بدون همکاری جمعی امکانپذیر نیست.
صبر ایمان و تلاش؛ اصول دستیابی به برترینها
رئیسجمهور در ادامه سخنانش بر اهمیت صبر، تلاش و ایمان در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: صبر به معنای تحمل ذلت و بدبختی نیست، بلکه شوق رسیدن به اهداف بزرگ و حرکت در مسیر الهی است. او افزود: رسیدن به قلههای توسعه و عظمت نیازمند تلاش، بیخوابی، مطالعه و تعهد مستمر است.
پزشکیان با اشاره به آموزههای دینی و تعریف حضرت علی (ع) از ایمان، چهار پایه اصلی آن را صبر، یقین، عدالت و جهاد دانست و تأکید کرد: ایمان واقعی یعنی حرکت برای رسیدن به برترینها با شوق و تلاش، نه ایستادن در سکون و رضایت به وضع موجود. وی افزود: اگر نگاه جامعه درست باشد و افراد به جای خودشان به فکر کل سیستم باشند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
