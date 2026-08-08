به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان و مدیران ارشد این نهاد رونمایی شد. این کتاب که توسط نشر شاهد، وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، در شش فصل تهیه و منتشر شده است، برنامه پنج‌ساله بنیاد تا افق ۱۴۱۰ را تبیین می‌کند و چارچوبی واحد برای جهت‌دهی به سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف این نهاد ارائه می‌دهد.

تدوین کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» در دوره دولت چهاردهم و با مشارکت مدیران، متخصصان و کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده است. در فرآیند تهیه این اثر، ضمن بررسی اسناد، سوابق و برنامه‌های پیشین، از دانش و تجربه‌های انباشته سازمان نیز برای شناسایی مسائل راهبردی و تعیین مسیر آینده بنیاد استفاده شده است. این برنامه با توجه به ضرورت ارتقای کارآمدی نظام اداری، تقویت پاسخگویی و شفافیت، توسعه عدالت در دسترسی به خدمات و افزایش اعتماد عمومی تدوین شده و آینده‌نگری و آینده‌پژوهی را به‌عنوان یکی از مبانی برنامه‌ریزی مورد توجه قرار داده است.

چارچوب راهبری بنیاد تا افق ۱۴۱۰

کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» چارچوب حرکت بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌سوی نهادی راهبر، تنظیم‌گر، پاسخگو و اطمینان‌بخش در حوزه ایثارگران را ترسیم می‌کند.

این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی، از جمله فرمان ده‌ماده‌ای امام خمینی(ره)، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(رهبر شهید)، قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

در این چارچوب، مأموریت‌های قانونی بنیاد، نیازها و انتظارات جامعه ایثارگری، ظرفیت‌های سازمانی، منابع در اختیار و تحولات محیطی در قالب یک برنامه منسجم و قابل پایش به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

این برنامه همچنین تلاش دارد ارزیابی عملکرد بنیاد را از گزارش صرف فعالیت‌ها فراتر برده و بر نتایج، پیامدها و آثار اقدامات متمرکز کند. کیفیت دسترسی به خدمات، عدالت در بهره‌مندی، حفظ کرامت جامعه ایثارگری، شفافیت ضوابط، قابلیت ردیابی تصمیم‌ها و اثربخشی اقدامات از جمله مؤلفه‌های مورد توجه در این برنامه است.

چشم‌انداز و اهداف کلان

چشم‌انداز بنیاد شهید و امور ایثارگران در افق ۱۴۱۰ در این کتاب چنین تعریف شده است:

«نهادی پیشرو، شفاف، هوشمند، کرامت‌محور و مرجع ملی در توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه ایثارگری.»

برای تحقق این چشم‌انداز، شش هدف کلان تعیین شده است:

تحقق و نهادینه‌سازی نظام یکپارچه حکمرانی، پاسخگویی و اطمینان‌بخشی سازمانی؛

ارتقای دسترسی جامع، عادلانه و هوشمند جامعه هدف به خدمات بنیاد؛

تحقق پایداری مالی مأموریت‌محور و ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بنیاد؛

ارتقای کرامت، رضایتمندی، اعتماد و کیفیت تجربه خدمت جامعه ایثارگری؛

ارتقای توانمندی سرمایه انسانی، بهره‌وری و بلوغ عملکرد سازمانی؛

ارتقای سرمایه اجتماعی مبتنی بر توسعه فرهنگ ایثار و ایفای مسئولیت اجتماعی.

در ذیل این اهداف، ۲۶ راهبرد کلان و برنامه‌های عملیاتی متناظر پیش‌بینی شده است تا جهت‌گیری‌های بلندمدت بنیاد به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل شوند.

پیش‌بینی نظام پایش و ارزیابی

یکی از ویژگی‌های کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور»، پیش‌بینی سازوکارهای پایش، ارزیابی، پاسخگویی و اطمینان‌بخشی از اجرای برنامه است.

در این برنامه، از کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard; BSC) برای پیوند اهداف و راهبردها با شاخص‌های عملکرد و برنامه‌های عملیاتی استفاده شده است. همچنین، مدل سه‌خطی حکمرانی برای تفکیک مسئولیت‌های اجرا، نظارت و اطمینان‌بخشی مورد توجه قرار گرفته است.

این چارچوب، امکان رصد میزان پیشرفت برنامه‌ها، بررسی تحقق اهداف، شناسایی انحرافات و ارائه گزارش‌های مدیریتی و نظارتی را فراهم می‌کند.

ساختار کتاب

کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» در شش فصل تدوین شده است:

کلیات، مبانی حکمرانی و چارچوب مفهومی برنامه؛

تحلیل وضع موجود و تبیین مسائل راهبردی بنیاد؛

جهت‌گیری‌های کلان و اهداف راهبردی برنامه؛

سیاست‌ها، راهبردها و نگاشت راهبردی برنامه؛

الزامات تحقق، آمادگی اجرا و مدیریت ریسک برنامه؛

نظام حکمرانی، اجرا، کنترل‌های داخلی، پاسخگویی و اطمینان‌بخشی از تحقق برنامه.

در بخش‌های مختلف کتاب، علاوه بر ساختارها، منابع مالی، فرایندها و فناوری، موضوعاتی مانند فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت جامعه هدف نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دامنه اجرای برنامه

برنامه راهبردی حکمرانی‌محور، تمامی واحدهای ستادی، استانی و شهرستانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه و وابسته را دربر می‌گیرد. در این برنامه، چارچوب سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرا، پایش، کنترل‌های داخلی، ارزیابی، گزارش‌دهی، پاسخگویی و اطمینان‌بخشی در سطوح مختلف بنیاد مشخص شده است.

نقشه راهبردی ارائه‌شده در کتاب نیز ارتباط میان مأموریت‌های قانونی، ارزش‌های محوری، چشم‌انداز افق ۱۴۱۰، اهداف کلان و راهبردهای بنیاد را در قالب یک تصویر یکپارچه نشان می‌دهد. در این نقشه، اهداف و راهبردهای مرتبط با حکمرانی، خدمت‌رسانی، پایداری مالی، تجربه خدمت، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در ارتباط با یکدیگر تعریف شده‌اند.

کتاب «برنامه راهبردی حکمرانی‌محور» با هدف ایجاد زبان و چارچوبی مشترک برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در بنیاد تهیه شده است و مبنای تدوین برنامه‌های عملیاتی سالانه، تخصیص منابع، پایش پیشرفت و ارزیابی عملکرد در دوره پنج‌ساله پیش‌رو قرار خواهد گرفت.