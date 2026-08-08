لاهوتی: روش فعلی محاسبه مستمری باعث بی عدالتی می شود

مهرداد لاهوتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین به منظور عبور سازمان تأمین اجتماعی از تنگناهای موجود خبر داد و بر ضرورت تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تأکید کرد.
وی با انتقاد از مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت، گفت: الان مبنای محاسبه ما میانگین دو سال آخر است. افراد تلاش میکنند در دو سال آخر، اضافهکار بیشتری بمانند یا جابهجایی پست انجام دهند. این روش نه فقط در صندوق تأمیناجتماعی، بلکه در دیگر صندوقهای کشوری نیز وجود دارد و بیعدالتی ایجاد کرده است.
لاهوتی اظهار کرد: یکی از پیشنهادات برای اصلاح وضعیت موجود، میتواند محاسبه مستمری بر اساس ۳۰ سال باشد تا کارمند و کارگر در تمام دوران خدمت تلاش بیشتری برای بهرهوری داشته باشد. امروز در برنامه هفتم باید به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم که ۵.۲ درصد آن از طریق سرمایهگذاری و ۲.۸ درصد آن از طریق بهرهوری است. این تغییر هم به افزایش بهرهوری کمک میکند و هم بیعدالتی دو سال آخر رفع میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان دو مصداق مشخص از نیاز به اصلاح قانون، افزود: مثلاً بیمه کارگران ساختمانی اگر بتوانیم قانون آن را تغییر دهیم، ۵۰۰ هزار نفری که پشت نوبت داریم، بیمه میشوند و آرامش برای خود و خانوادهشان به ارمغان میآید. همچنین در مشاغل سخت و زیان آور نیز بیعدالتی وجود دارد که باید با اصلاح قانون آن را رفع کنیم.
لاهوتی همچنین اظهار کرد: برخی پیشنهادات سازمان تأمین اجتماعی با اصلاح قانون قابل اجراست و اصلاح قوانین ضرورت دارد.اصلاح این قوانین از فرار بیمهای و هزینههای من غیرحق جلوگیری خواهد کرد.
نظر شما