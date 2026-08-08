به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زحمتکش در جلسه شورای معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه برگزار شد، با اشاره به حجم تولید محصولات دامی کشور اظهار کرد: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن شیر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تخم‌مرغ، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ و حدود ۹۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به تجربه آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ افزود: برای درک اهمیت عملکرد زنجیره تولید، می‌توان وضعیت سال‌های پس از آزادسازی نرخ ارز را با شرایط امروز مقایسه کرد. حدود یک سال پس از آزادسازی نرخ ارز، در محصول گوشت مرغ افزایش قیمت قابل توجهی، در حدود ۵۰ درصد، اتفاق افتاد و همزمان تغییر الگوی تقاضا موجب شد بخش‌های مختلف زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گیرند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، یعنی یک و دو سال پس از آزادسازی نرخ ارز، کشور در مقاطعی به واردکننده جوجه یک‌روزه گوشتی تبدیل شد و برای تأمین نیاز داخل، واردات انجام گرفت. همچنین واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار از کشورهایی مانند ترکیه و بلژیک صورت گرفت.

زحمتکش با بیان اینکه در آن مقطع بیش از ۴۰ درصد گله‌های مولد کشور در سنین بالاتر از استاندارد قرار داشتند، گفت: این شرایط به دلیل تلاش برای تأمین جوجه مورد نیاز کشور ایجاد شده بود و نشان می‌داد که شوک واردشده به زنجیره تولید، آثار خود را در بخش‌های مختلف نشان داده است.

وی با اشاره به شرایط فعلی صنعت طیور اظهار کرد: اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه از اجرای سیاست‌های مربوط به آزادسازی نرخ ارز، از بخش عمده آثار این شوک عبور کرده‌ایم و امروز حتی مجوز صادرات جوجه گوشتی صادر شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر بازار گوشت مرغ به تعادل مناسبی رسیده و قیمت‌ها شرایط متعادلی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است. در حوزه تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد و در مسیر پیش‌رو دغدغه جدی برای تأمین این محصولات نداریم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیچیدگی مدیریت زنجیره تولید در صنعت طیور گفت: شاید این موضوع در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما مدیریت یک زنجیره تأمین که با تغییر الگوی تقاضا دچار تکانه می‌شود، بسیار پیچیده است.

وی توضیح داد: در صنعت مرغ، اثر یک تصمیم یا شوک اقتصادی ممکن است تا حدود ۲۲ ماه در زنجیره تولید باقی بماند؛ چرا که از مرحله اجداد تا تولید جوجه و سپس پرورش مرغ گوشتی، زمان قابل توجهی نیاز است. در این زنجیره، دوره‌های ۷ ماهه مربوط به گله اجداد و مادر و همچنین دوره حدود ۷۰ روزه پرورش، موجب می‌شود اثر تصمیمات امروز با فاصله زمانی طولانی در تولید نمایان شود.