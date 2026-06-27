قهرمانی: ۷۰۸ سند نهضت ملی مسکن در رودان صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسکن با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان و با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی، تعداد ۷۰۸ جلد سند تفکیکی دولتی برای واحدهای احداث شده در سایت ۷۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان صادر و تحویل متقاضیان شد.

وی همکاری ادارات و نهادهای ذیصلاح با دستگاه قضایی برای صدور اسناد رسمی را مثال‌زدنی خواند و بر اهمیت لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه تحقق کامل حقوق شهروندان در گرو همکاری مؤثر تمامی نهادها است، صدور ۷۰۸ سند تفکیکی در مدت زمان نسبتاً کوتاه را نشان از تعهد و پشتکار مدیران ادارات متولی دانست و این موفقیت را مرهون تلاش‌های مستمر آنان عنوان کرد.

قهرمانی تصریح کرد: صدور این تعداد سند تفکیکی برای واحدهای مسکن ملی گامی مهم در راستای تثبیت مالکیت قانونی ساکنین و همچنین جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در آینده می‌باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان رودان با جدیت در حال پیگیری است و صدور اسناد تفکیکی برای سایر واحدها نیز در دستور کار مسئولین قرار دارد تا از این طریق، گامی مهم در جهت خانه دار شدن اقشار فاقد مسکن برداشته شود.