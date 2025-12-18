  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

۱۵۰ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن مهاباد آماده بهره‌ برداری شد

ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۵۰ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در حال تکمیل بوده و تا پایان امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز پنجشنبه در بازدید از روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان مهاباد افزود: این واحدها بزودی تکمیل شده و به متقاضیان تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در دست اجراست که تمامی این طرح‌ها تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد بدون وقفه در حال اجراست و مشکلی از بابت تأمین زمین در این شهرستان وجود ندارد.

آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان و همچنین بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن را بیش از پیش رونق می‌دهد.

