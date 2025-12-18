علی خزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم توجه همزمان به اقتصاد و فرهنگ، گفت: راهحل اساسی مشکلات کشور در افزایش تولید، تقویت سرمایهگذاری و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتیِ درونزا و برونگرا نهفته است.
وی افزود: اگر مسئولان اقتصادی بتوانند مشکلاتی مانند تورم و نوسانات نرخ ارز و طلا را مدیریت کنند و به تولید و تولید داخلی بها بدهند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
نماینده مردم دیار پانزده خرداد با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی برای حل مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: این دیدگاهها نشاندهنده اوج ناآگاهی نسبت به مسائل فرهنگی است، چرا که در کشورهای پیشرفته، منابع حاصل از اقتصاد صرف تقویت فرهنگ و حتی گسترش نفوذ فرهنگی در سایر کشورها میشود.
خزایی ادامه داد: تضعیف یا حذف بودجه دستگاهها و نهادهای فرهنگی، بدون تردید منجر به افزایش هزینههای اجتماعی و فرهنگی در آینده خواهد شد، چرا که ضعف فرهنگی زمینهساز ناهنجاریهای اجتماعی و تضعیف بنیانهای تمدنی یک ملت است.
وی با اشاره به تشدید جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران بیان کرد: دشمن طی سالهای گذشته با ابزارهایی همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و جنگ نرم، ذهن و قلب ملت ایران بهویژه جوانان را هدف قرار داده است و در شرایط کنونی که به فرموده رهبر معظم انقلاب در وضعیت جنگ تبلیغاتی قرار داریم، تضعیف نهادهای فرهنگی اقدامی خطرناک و به ضرر منافع ملی است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: خالی کردن عقبه فرهنگی کشور که پشتوانه خط مقدم این نبرد نرم است، موجب تضعیف نیروهای میدان خواهد شد و آسیبهای اجتماعی ناشی از ضعف فرهنگی، هزینههایی به مراتب سنگینتر از اعتبارات فرهنگی سالانه به کشور تحمیل میکند.
خزایی در پایان خاطرنشان کرد: هزینهکرد در حوزه فرهنگ در واقع سرمایهگذاری برای آینده تمدنی کشور است و در صورتی که دولت به دنبال کاهش بودجه نهادهای فرهنگی باشد، نمایندگان ملت در برابر این رویکرد خواهند ایستاد. تقویت پشتوانه فرهنگی ملت ایران با افزایش بودجه دستگاههای فرهنگی، آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد زد.
