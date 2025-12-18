به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت «روز رزن» و سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر مفتح که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) رزن برگزار شد، با تسلیت سالگرد شهادت این شهید والامقام به مردم استان همدان، شهرستان رزن و خانواده معزز شهید، به‌ویژه فرزند ایشان افزود: امروز در شرایط حساس جامعه و به‌ویژه در دوره پساجنگ، ضرورت انسجام، وحدت و همگرایی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه شهید مفتح در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهید مفتح وحدت حوزه و دانشگاه را از یک شعار فراتر برد و آن را به یک ضرورت علمی، فکری و راهبردی تبدیل کرد و نشان داد که میان ایمان دینی و عقلانیت علمی شکافی وجود ندارد.

معاون سیاسی استاندار همدان همچنین با اشاره به عدم حضور استاندار همدان به دلیل تداخل برنامه‌ها، پیام حمید ملانوری شمسی استاندار همدان را قرائت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: ۲۷ آذر در تقویم فرهنگی استان همدان و شهرستان رزن، نقطه تلاقی هویت تاریخی، اندیشه دینی و رسالت علمی است و شهادت اندیشمند فرزانه، آیت‌الله دکتر مفتح، این روز را به نمادی ماندگار از گفت‌وگوی معرفتی میان دین و علم در سپهر تمدنی ایران اسلامی تبدیل کرده است.

در ادامه پیام استاندار همدان با اشاره به جایگاه تاریخی شهرستان رزن به‌عنوان خاستگاه نخبگان و مفاخر علمی و دینی، تأکید شده است: توسعه پایدار و متوازن این دیار جز با اتکا به خرد جمعی، دانش بومی و تعامل سازنده میان نخبگان علمی و دینی میسر نخواهد بود.

استاندار همدان در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرده است که اندیشه، آزاداندیشی و عقلانیت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح، چراغ راه مسئولان و نسل امروز در مسیر تحقق عدالت، پیشرفت و ایمان نافع باشد.