به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان بعدازظهر دوشنبه در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان رزن با بیان اینکه این جلسات فرصتی جدی برای بررسی و رفع مشکلات واقعی نسل جوان است، اظهار کرد: این نشستها باید با برنامهریزی دقیق و حضور فعال تمامی دستگاهها برگزار شود تا موضوعاتی همچون وام ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی کاهش مشارکت جوانان یا افت آمار دریافت تسهیلات را زنگ خطر دانست و افزود: مسئولان موظفاند با رصد مستمر وضعیت، نسبت به رفع موانع اقدام کنند چراکه رسیدگی به نیازهای جوانان، سرمایهگذاری برای آینده شهرستان است.
فرماندار رزن در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سختگیریهای بانکی گفت: هرگونه سختگیری غیرضروری در روند پرداخت وامهای ازدواج و تسهیلات، بهطور مستقیم زندگی جوانان را تحتتأثیر قرار میدهد. تسهیلات دولتی حق جوانان است و بانکها باید طبق دستورالعملهای بانک مرکزی عمل کنند تا نارضایتیها کاهش یابد.
وی هشدار داد: در صورت بیتوجهی به زمینههای ماندگاری جوانان در شهرستانها و روستاها، موج مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش خواهد یافت و این مسئله نیروی مولد شهرستان را تهدید میکند.
جهانیان از بانکها خواست با رعایت تضامین قانونی، همکاری بیشتری با جوانان داشته باشند و سختگیریهای اضافی را کنار بگذارند.
ارائه گزارش عملکرد و افزایش ۱۰ درصدی ازدواج در رزن
در ادامه جلسه، مهدی چاروسایی معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان، گزارشی از وضعیت جوانان ارائه کرد و از افزایش ۱۰ درصدی ازدواج و کاهش ۲۷ درصدی طلاق طی ششماهه اخیر خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: میانگین پرداخت وام ازدواج در استان نیز از ۳۸ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافته و همکاری بانکها در این بخش مطلوب بوده است.
معاون امور جوانان استان همدان اعلام کرد: طی دو تا سه ماه اخیر، ۸۰ میلیارد تومان در حوزه اشتغال و کارآفرینی جوانان استان همدان تخصیص یافته و متقاضیان میتوانند برای دریافت حمایتها در سامانه مربوطه ثبتنام کنند. او خواستار مشارکت فعال شهرستان رزن در این طرح شد.
خانه جوان رزن آماده افتتاح شد
چاروسایی از آمادهسازی و تجهیز خانه جوان رزن خبر داد و گفت: برای راهاندازی این مرکز حدود ۵۰ میلیون تومان تأمین اعتبار شده است و طی یک تا دو هفته آینده افتتاح خواهد شد. همچنین تلاش میشود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دیگر برای اجرای برنامههای اولیه خانه جوان اختصاص یابد.
وی در پایان، از حمایتهای فرماندار رزن قدردانی کرد و افزود: رزن تنها شهرستانی است که جلسات حوزه جوانان را بهطور منظم برگزار کرده و عملکرد موفقی در این زمینه داشته است.
