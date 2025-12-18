سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان، بیان کرد: در ۴۸ ساعت گذشته، محور آیسک بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه از جمله نقاط پربارش می‌توان به ایستگاه‌های درح با ۴۵ میلی‌متر و خانک با ۴۳ میلیمتر اشاره کرد، گفت: در بین مراکز شهرستان‌ها شهرها هم بشرویه با ۴۵ میلی‌متر، سربیشه با ۲۴ میلی‌متر، بیرجند با ۲۲ میلی‌متر و قائن با ۲۱ میلی‌متر بیشترین سهم بارندگی را داشته‌اند.

کارشناسان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: اگرچه فعالیت سامانه امروز به طور موقت کاهش می‌یابد، اما از روز جمعه مجدداً تقویت شده و تا اوایل هفته آینده به صورت متناوب شاهد افزایش ابر، وزش تندباد و بارش باران و رعدوبرق، به ویژه در روز جمعه، خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به شدت بارش، احتمال وقوع رواناب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در راه‌های ارتباطی وجود دارد.

لطفی از کاهش محسوس دمای هوا از روز جمعه تا یکشنبه خبر داد و گفت: در این مدت، بارش‌ها در نواحی مرتفع و مرزی استان به صورت برف خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در روزهای شنبه و یکشنبه بارش برف، هرچند ضعیف‌تر، در برخی مناطق ادامه یابد.

وی خواستار پرهیز از تردد غیرضروری در روز جمعه شد وافزود: همچنین هم استانی‌ها از چادر زدن و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جدا پرهیز کنند.

لطفی با بیان اینکه رانندگان در سفرهای ضروری، تجهیزات زمستانی و اطلاعات جاده‌ای را همراه داشته باشند، افزود: گلخانه‌داران و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای جلوگیری از خسارت، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.