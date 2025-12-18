عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت جوی منطقه اظهار کرد: طی شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه تا فردا جمعه ۲۸ آذرماه شرایط بارشی در منطقه کاشان حاکم خواهد بود.
وی ابراز کرد: بر این اساس، در مناطق کوهستانی بارش برف و در مناطق دشتی از جمله شهر کاشان بارش باران پیشبینی میشود که البته در برخی ساعات، وقوع بارش برف در شهر کاشان نیز دور از انتظار نیست.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: پس از پایان بارشها و از جمعه شب، کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد در سطح منطقه رخ خواهد داد که این شرایط منجر به یخبندان گسترده در تمامی نقاط منطقه میشود.
وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست میشود نسبت به پوشش و عایقکاری تأسیسات بهویژه کنتورهای آب اقدام لازم را به عمل آورند.
ارغوانی افزود: با توجه به بارشهای مؤثر، در روزهای شنبه و یکشنبه نیز احتمال بارشهای پراکنده در منطقه وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به شرایط دمایی و رطوبتی گفت: به دلیل رطوبت بالا و دمای زیر صفر در ساعات شبانگاهی تا اوایل صبح، پدیده مه و کاهش دید افقی در برخی نقاط پیشبینی میشود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان در پایان تأکید کرد: تردد در مناطق کوهستانی تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر بوده و رانندگان لازم است نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
نظر شما