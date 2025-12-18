منیری:۵۸۳ حادثه دیده در برف و کولاک خراسان رضوی امدادرسانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱۷ نفر در محورهای استان دچار حادثه شدند که ۵۸۳ نفر از آنان توسط نیروهای امدادی هلالاحمر امدادرسانی شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی با اشاره به گزارش عملیاتهای امدادی تا ساعت هشت صبح امروز افزود: در این مدت، ۱۳ مورد امدادرسانی نیروهای هلال احمر در حوادث ناشی از برف و کولاک و یک مورد سیل و آبگرفتگی در محورهای مختلف استان به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: محورهای سبزوار به بردسکن در گردنه البلاغ، تربتجام به صالحآباد در گردنه بنیتاک، قوچان به درگز در گردنه تیوان، مشهد به نیشابور در گردنه شریفآباد و مشهد به تربتحیدریه در محدوده رباط سفید از جمله مسیرهای درگیر این حوادث بودهاند.
منیری ادامه داد: در مجموع ۲۱ تیم عملیاتی متشکل از ۶۱ امدادگر با بهکارگیری ۲۲ دستگاه خودرو امدادی در این عملیاتها حضور داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی بیان کرد: در جریان این حوادث، ۴۷۲ تخته پتو میان حادثهدیدگان توزیع شد و ۱۲ نفر در اماکن وابسته به جمعیت هلالاحمر اسکان اضطراری یافتند.
وی افزود: همچنین ۵۱۵ نفر نیز با هماهنگی این جمعیت در سایر اماکن اسکان اضطراری داده شدند.
منیری اضافه کرد: امدادگران هلالاحمر موفق شدند ۵۲ نفر گرفتار در برف را که در ۲۳ خودرو محبوس شده بودند، رهاسازی و به مناطق امن منتقل کنند.
