بنی اسدی:جاده های خراسان رضوی برفی و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف و باران پاییزی صبح امروز پنجشنبه همچنان در بسیاری از جاده‌های استان ادامه داشته و جاده‌های کوهستانی نیز تحت تأثیر مه غلیظ قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون بارش برف تردد در جاده‌های اصلی و فرعی شهرستان‌های درگز، فریمان، تربت جام را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: جاده‌های خواف- تایباد محدوده «دردوی»، چکنه - خوشاب، تربت حیدریه - باغچه در محدوده گردنه «خماری»، تایباد - خواف و مشهد - کلات در گردنه گوجگی به دلیل بارش برف لغزنده گزارش شده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: بارش باران نیز سطح جاده‌ها در کاشمر، بجستان و مه ولات را لغزنده کرده است.

بنی اسدی خاطر نشان کرد: مه غلیظ نیز در جاده‌های سرخس - مشهد در گردنه مزداوند، تایباد- خواف محدوده «کرات»، مشهد - کلات محدوده گوجگی، مشهد - فریمان در محدوده «سنگ بست» و بزرگراه باغچه - تربت حیدریه در محدوده «اسلام قلعه» کاهش دید افقی رانندگان را به همراه داشته است.