  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

شهامت: رانندگان عصر جمعه از تردد در جاده‌های خراسان رضوی خودداری کنند

شهامت: رانندگان عصر جمعه از تردد در جاده‌های خراسان رضوی خودداری کنند

مشهد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیش بینی بارش شدید برف و کولاک از رانندگان خواست عصر جمعه از تردد در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی هم اکنون کلیه محورهای شریانی باز و تردد در جریان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: محور قوچان - درگز و بالعکس با توجه به کولاک برای خودروهای سنگین محدودیت تردد دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی‌ها از بارش برف و کولاک در روز جمعه حکایت دارد، گفت: از رانندگان می‌خواهیم با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی عصر جمعه به جاده نیایند و تا حد امکان، سفر خود را به روزهای آینده موکول کنند.

شهامت با بیان اینکه عمده مشکلات ما در هنگام بارش برف، خودروهای سنگینی هستند که برای شرایط برفی مناسب نیستند، گفت: در چنین شرایطی خودروها در کولاک متوقف می‌شوند و مسیر تردد سایر خودروها را مسدود می‌کنند. بنابراین از رانندگان خودروهای سنگین می‌خواهیم که سفر خود را به روزهای آینده موکول کنند.

کد خبر 6693861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها