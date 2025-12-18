به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی هم اکنون کلیه محورهای شریانی باز و تردد در جریان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: محور قوچان - درگز و بالعکس با توجه به کولاک برای خودروهای سنگین محدودیت تردد دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی‌ها از بارش برف و کولاک در روز جمعه حکایت دارد، گفت: از رانندگان می‌خواهیم با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی عصر جمعه به جاده نیایند و تا حد امکان، سفر خود را به روزهای آینده موکول کنند.

شهامت با بیان اینکه عمده مشکلات ما در هنگام بارش برف، خودروهای سنگینی هستند که برای شرایط برفی مناسب نیستند، گفت: در چنین شرایطی خودروها در کولاک متوقف می‌شوند و مسیر تردد سایر خودروها را مسدود می‌کنند. بنابراین از رانندگان خودروهای سنگین می‌خواهیم که سفر خود را به روزهای آینده موکول کنند.