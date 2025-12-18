  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

شهادت نوزاد یک ماهه در نوار غزه به‌علت سرمای شدید+ عکس

شهادت نوزاد یک ماهه در نوار غزه به‌علت سرمای شدید+ عکس

با شهادت «سعید عابدین» نوزاد یک ماهه فلسطینی در خان‌یونس در جنوب نوار غزه به‌علت سرمای شدید، شمار شهدایی که جان خود را در این باریکه به علت برودت هوا از دست داده‌اند، به ۱۳ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، در برابر سکوت جهانیان، «سعید عابدین» نوزاد یک ماهه فلسطینی بر اثر سرمای شدید در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس تأیید کرد که این نوزاد شیرخوار به دلیل سرمای شدید در منطقه مواصی خان یونس جان خود را از دست داده است.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که با شهادت این نوزاد فلسطینی، شمار شهدایی که در این باریکه به علت سرمای شدید جان خود را از دست داده اند، به ۱۳ نفر افزایش یافته است.

مدیر مجتمع پزشکی الشفاء در غزه در مصاحبه با الجزیره گفته است که برای مقابله با سرما به تجهیزات گرمایشی ایمن نیاز دارند، در غیر این صورت کودکان زیادی جان خود را به علت سرما از دست خواهند داد.

این مقام بهداشتی در نوار غزه با اشاره به اینکه  ۵۵ درصد داروها در نوار غزه موجود نیست، هشدار داد که کودکان غزه با عوامل مختلفی از جمله حملات نظامی، سرما یا بیماری جان خود را از دست می دهند.

