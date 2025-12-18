  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۶

ورود کمتر از ۴۰ درصد کمک‌های وعده‌ داده‌شده به نوار غزه

یک مقام ارشد دولتی در نوار غزه فاش کرد که ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه، کمتر از میزانی بوده که وعده داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش‌بس با جنبش حماس، اجازه ورود کمتر از ۴۰ درصد از کمک‌های انسانی وعده‌داده‌شده به نوار غزه را صادر کرده است.

وی افزود: شرایط در نوار غزه، به ویژه در سایه موج‌های سرما و بارندگی شدید، به‌طور محسوسی در حال وخیم‌تر شدن است.

الثوابته تأکید کرد که موج سرما و بارش‌های سنگین، صدها هزار نفر از ساکنان غزه را که در چادرهای فرسوده و مراکز اسکان موقت ناایمن زندگی می‌کنند، تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه همچنین گفت: آب باران بسیاری از چادرها را فرا گرفته و شماری از ساختمان‌هایی که پیش‌تر در حملات هوایی رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند، دچار ریزش شده‌اند.

    • نمازی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام بااین تروریست گردانی درمیان یهودیان رژیم صهیونی میخواهد کسب اعتبار توهمی کند واقع در سیدنی کشته شدن افراد بیگناه را کسب امتیاز در مقابل به رسمیت شناختن فلسطین تلقی میکند هر آدم عاقلی نمی پذیرد دولت اسراییل روبه نابودی برای نابودی خود زنی تلقی میشود نه امتیاز شکست پشت شکست
    • نمازی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      رژیم روبه افوال صهیونی با این دیکته های استعماری استکباری غیر انسانی در واقع به خودش ضربه مهلکی زده و مسیر افول خودش را پایان می دهد انشاالله نژادپرستی جواب نمیدهد

