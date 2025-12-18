به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش‌بس با جنبش حماس، اجازه ورود کمتر از ۴۰ درصد از کمک‌های انسانی وعده‌داده‌شده به نوار غزه را صادر کرده است.

وی افزود: شرایط در نوار غزه، به ویژه در سایه موج‌های سرما و بارندگی شدید، به‌طور محسوسی در حال وخیم‌تر شدن است.

الثوابته تأکید کرد که موج سرما و بارش‌های سنگین، صدها هزار نفر از ساکنان غزه را که در چادرهای فرسوده و مراکز اسکان موقت ناایمن زندگی می‌کنند، تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه همچنین گفت: آب باران بسیاری از چادرها را فرا گرفته و شماری از ساختمان‌هایی که پیش‌تر در حملات هوایی رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند، دچار ریزش شده‌اند.