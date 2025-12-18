  1. استانها
معموری: تورم خراسان شمالی باید در بازه ۱۴ تا ۱۶ درصد مدیریت شود

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: کنترل بازار و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مصوب در اولویت است و نرخ تورم فعلی استان قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی محمودرضا معموری در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تلاش‌های گسترده‌ای برای کنترل بازار در حال انجام است و نرخ بالای تورم در خراسان شمالی قابل قبول نیست.

وی افزود: تورم خراسان شمالی باید در بازه ۱۴ تا ۱۶ درصد مدیریت شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند در این مسیر هماهنگ و هدفمند عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، گفت: توزیع کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که این اقلام با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و نظارت‌ها برای جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی به‌صورت مستمر و مؤثر انجام شود.

معموری تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اولویت اصلی دستگاه‌های متولی باشد.

وی اشاره به اهمیت اشباع بازار از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بیان کرد: تأمین و توزیع به‌موقع کالاها باید متناسب با نیاز بازار انجام شود تا از بروز کمبود و افزایش قیمت جلوگیری شود و هیچ‌گونه گران‌فروشی خارج از شبکه رسمی توزیع پذیرفتنی نیست.

معاون استاندار خراسان شمالی با اشاره به اجرای مانور نظارتی شب یلدا، اظهار کرد: این مانور باید در دو مرحله و در تمامی شهرستان‌های استان برگزار شود و هفته آینده گزارش جامعی از وضعیت بازرسی‌ها، نظارت‌ها و تخلفات احتمالی ارائه خواهد شد.

وی نظارت بر نیازهای غذایی مردم را از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: در صورت تشدید و هدفمند شدن نظارت‌ها، شاهد گران‌فروشی نخواهیم بود و قیمت کالاها در مناطق و محلات مختلف استان نباید تفاوت معناداری داشته باشد.

معموری در ادامه به نقش بازارچه‌های دائمی در تنظیم قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها موظف‌اند زیرساخت‌ها و فضای لازم برای ایجاد بازارچه‌های دائمی را فراهم کنند؛ چراکه این بازارچه‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل قیمت‌ها عمل کنند.

