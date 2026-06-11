هند: ۳ ملوان هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، سارباناندا سونوال، وزیر کشتیرانی هند امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ۳ ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان مفقود شده بودند، شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مانوج یاداو، دبیرکل اتحادیه دریانوردان هند نیز این موضوع را تأیید کرد.

این در حالیست که وزارت امور خارجه هند دیروز چهارشنبه کاردار آمریکا را در اعتراض به حمله واشنگتن به نفتکش هندی در سواحل عمان احضار کرد.

ناگاراج نایدو معاون وزیر امور خارجه هند (MEA)، جیسون میکس کاردار آمریکا در دهلی نو را احضار کرد و در مورد این حمله از وی توضیح خواست.

این رویداد پس از آن رخ داد که دهلی نو حمله به نفتکش ستبلو با نام «M/T Marivex» با پرچم پالائو را که حامل ۲۸ خدمه از جمله ۲۴ تبعه هندی بود، به شدت محکوم کرد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) با ادعای اینکه این کشتی در تلاش بود به سمت آب‌ های ایران برود، به آن حمله کرده بود.