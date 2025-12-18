https://mehrnews.com/x39TZJ ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳ کد خبر 6693973 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳ بارش برف و سفیدپوش شدن شهر اراک اراک- در این ویدئو بارش برف و سفیدپوش شدن شهر اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6693973 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در نیمه جنوبی استان مرکزی تشدید میشود بارش رحمت الهی و سفیدپوش شدن مناظر شهری و روستایی مرکزی بارش برف پاییزی در اراک بارش برف پاییزی در محلات بارش برف شبانه در مناطق مختلف استان مرکزی بارش برف پاییزی در شهابیه خمین برچسبها بارش برف اراک فصل پاییز
