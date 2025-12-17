https://mehrnews.com/x39Tmn ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰ کد خبر 6692388 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰ بارش برف پاییزی در اراک اراک- در این فیلم، بارش برف پاییزی در اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 23 MB کد خبر 6692388 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف شبانه در مناطق مختلف استان مرکزی بارش برف در نیمه جنوبی استان مرکزی تشدید میشود برفروبی محور نراق - مشهد اردهال به همت راهداران شهرستان دلیجان بارش برف و سفیدپوش شدن شهر اراک بارش برف آوج را سفید پوش کرد بارش برف در روستاهای توابع خمین بارش رحمت الهی و سفیدپوش شدن مناظر شهری و روستایی مرکزی برچسبها بارش برف اراک فصل پاییز
نظر شما