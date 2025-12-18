هشدار پلیس راه همدان؛ دید در گردنه ها و مناطق کوهستانی کاهش یافت

سرهنگ ارسلان سرمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام محورهای استان باز است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود شرایط مه‌آلودگی تا ظهر جمعه تداوم داشته باشد.

وی تاکید کرد: شهروندان حدالامکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: اگر سفر ضروری است، شهروندان قبل از حرکت تجهیزات زمستانی از قبیل لباس گرم، باک پر از سوخت و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

سرمدی خاطرنشان کرد: رانندگان باید از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۴۱ از وضعیت راه‌های کشور کسب اطلاع کنند و در حین رانندگی در شرایط مه، چراغ‌های فلشر خودرو را روشن نگه دارند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات در مه گرفتگی، گفت: رانندگان باید در این شرایط مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و حدالامکان در جایی توقف نکنند.

سرهنگ سرمدی تصریح کرد: در صورت نیاز به توقف، حتماً در پارکینگ‌های مناسب توقف کنند.