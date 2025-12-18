شهرزاد: وضعیت ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی در هرمزگان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در حاشیه نشست ستاد بحران استان با بیان اینکه استان هرمزگان با توجه به اطلاعرسانی ادارهکل هواشناسی و گزارشهای ستاد مدیریت بحران، اقدامات گستردهای برای تأمین کالاهای اساسی انجام داده است، اظهار کرد: ذخیرهسازی آرد مورد نیاز تمامی نانواییها انجام شده و مرغ گرم به شکل روزانه میان صنوف توزیع میشود.
وی بیان کرد: نشستهای کارگروه تنظیم بازار به صورت روزانه برگزار میشود تا موجودی کالاها رصد شده و کمبودهای احتمالی شناسایی شوند، تیمهای عملیاتی نیز در مرکز و شهرستانها به شکل میدانی بازار را پایش میکنند تا در صورت نیاز فوری، کالاها سریعاً تأمین شوند.
شهرزاد با اشاره به جزایر استان تصریح کرد: ذخیرهسازی کالاهای اساسی مورد نیاز جزایر هرمزگان با توجه به شرایط جوی و اقلیمی کامل انجام شده و پایش مستمر بازار جزایر ادامه دارد و اگر کمبودی در بخشی از استان یا جزایر وجود داشته باشد، فوری جبران خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد: استان هرمزگان با اقدامات پیشگیرانه و رصد مستمر، اطمینان کامل برای شهروندان فراهم کرده و هیچ دغدغهای در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
