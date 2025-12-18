  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

شهرزاد: وضعیت ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی در هرمزگان مطلوب است

بندرعباس- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی در هرمزگان به‌طور کامل انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در حاشیه نشست ستاد بحران استان با بیان اینکه استان هرمزگان با توجه به اطلاع‌رسانی اداره‌کل هواشناسی و گزارش‌های ستاد مدیریت بحران، اقدامات گسترده‌ای برای تأمین کالاهای اساسی انجام داده است، اظهار کرد: ذخیره‌سازی آرد مورد نیاز تمامی نانوایی‌ها انجام شده و مرغ گرم به شکل روزانه میان صنوف توزیع می‌شود.

وی بیان کرد: نشست‌های کارگروه تنظیم بازار به صورت روزانه برگزار می‌شود تا موجودی کالاها رصد شده و کمبودهای احتمالی شناسایی شوند، تیم‌های عملیاتی نیز در مرکز و شهرستان‌ها به شکل میدانی بازار را پایش می‌کنند تا در صورت نیاز فوری، کالاها سریعاً تأمین شوند.

شهرزاد با اشاره به جزایر استان تصریح کرد: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مورد نیاز جزایر هرمزگان با توجه به شرایط جوی و اقلیمی کامل انجام شده و پایش مستمر بازار جزایر ادامه دارد و اگر کمبودی در بخشی از استان یا جزایر وجود داشته باشد، فوری جبران خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد: استان هرمزگان با اقدامات پیشگیرانه و رصد مستمر، اطمینان کامل برای شهروندان فراهم کرده و هیچ دغدغه‌ای در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

