شهرزاد: ذخایر کالاهای اساسی هرمزگان مستمر رصد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در نشست کارگروه تنظیم بازار استان هرمزگان با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند بازار در شرایط اقتصادی کنونی گفت: حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسان قیمتها، مستلزم برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارت مؤثر بر شبکه تأمین و توزیع است.
وی افزود: دستگاههای متولی باید با رصد روزانه وضعیت موجودی انبارها، میزان توزیع و تقاضا در شهرستانها را بهطور مستمر پایش کنند تا در صورت نیاز، تصمیمهای فوری برای جبران کمبودها اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین بر لزوم تقویت همکاری میان سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت غله و خدمات بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: اطمینان از تأمین پایدار کالاهای اساسی از اولویتهای کاری استان است و هیچ خللی در توزیع این اقلام نباید ایجاد شود.
شهرزاد تصریح کرد: نظارت بر روند عرضه، جلوگیری از احتکار، کنترل قیمتها و برخورد با متخلفان از وظایف اصلی دستگاههای نظارتی است و انتظار میرود با همکاری فرمانداران و بازرسان، بازار استان در آرامش کامل مدیریت شود.
وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: یکی از مصوبات مهم جلسه امروز، الزام دستگاههای مسئول به ارائه گزارش دقیق از موجودی کالاهای اساسی در سطح استان و ارسال مستمر اطلاعات به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار است تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای واقعی انجام گیرد.
شهرزاد در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما تأمین مطمئن و منصفانه نیاز مردم است و همه دستگاهها باید با رویکرد جهادی، هماهنگی کامل و نگاه حمایتی از اقشار کمدرآمد در این مسیر گام بردارند.
