به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغریان شامگاه پنجشنبه در نشست فرمانداری میاندورود گفت: با نگاه ویژه دولت نسبت به روستاها، از منابع اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۷ سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها هزینه شد که با حمایت استاندار مازندران در زمینه توسعه روستایی همراه بود.

اصغریان اظهار کرد: در یک سال اخیر بالغ بر ۲۰ میلیادر تومان اعتبار به دهیاری‌های این شهرستان کمک شد و دهیاری‌هایی که ساختمان نیمه کاره دارند در اولویت تکمیل قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اجرای پایش تصویری در روستاهای میاندورود، افزود: در راستای توسعه روستاها، شاهد برگزاری جشنواره‌های خوبی در این شهرستان هستیم.

این مسئول با بیان اینکه طرح تفکیک زباله از مبدا در روستاها در دست انجام است، تصریح کرد: تاکید ما بر اجرای این طرح در همه روستاهای استان است.

اصغریان ادامه داد: از محل ماده ۴۲ در مدت ۲ هفته آینده اعتبارات خوبی برای برخی دهیاری‌ها لحاظ می‌شود.

وی با بیان اینکه تقاضا داریم قانون جامع دهیاری‌ها زودتر در مجلس مصوب شود، خاطرنشان کرد: در راستای امنیت شغلی دهیاران، این انتظار را داریم که وضعیت اشتغال برای دهیاری‌ها در سطح شهرداری‌ها اعمال شود.