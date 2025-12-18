محمد نظری، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشاگرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز پس از دریافت گزارش گرفتار شدن یک دستگاه خودرو در مسیر رودخانه محلی روستای کسیسهای، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه هلال احمر به همراه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با همکاری نیروهای راهداری شهرستان بشاگرد و بهکارگیری تجهیزات امدادی و خودروی کشنده، خودروی گرفتار در رودخانه به نقطه امن منتقل و تمامی سرنشینان آن – که دچار ترس و اضطراب شده بودند – بدون آسیبدیدگی جسمی از محل حادثه خارج شدند.
نظری با اشاره به استمرار بارندگیها و بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی در بخش گوهران، از شهروندان و رانندگان خواست از تردد غیرضروری در محورهای روستایی و عبور از حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کنند.
رئیس هلال احمر بشاگرد در توصیه به شهروندان این شهرستان گفت: از هماستانیها و بهویژه ساکنان روستاهای شهرستان بشاگرد تقاضا داریم به هشدارهای هواشناسی و تذکرات مدیریت بحران توجه جدی داشته باشند، در زمان بارندگی و احتمال سیلاب از توقف و کمپزدن در حاشیه رودخانهها خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۲ به جمعیت هلال احمر اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: هلال احمر شهرستان بشاگرد در آمادهباش کامل است و تیمهای امدادی در محورهای حادثهخیز مستقر شدهاند تا در صورت بروز حادثه احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به امدادرسانی اقدام کنند.
