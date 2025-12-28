دامدار گرفتار در طغیان رودخانه چنیر نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جعفری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارشی از منابع محلی مبنی بر گرفتار شدن یک دامدار در رودخانه فصلی چنیر بوشکان در محدوده همجوار شهرستان دشتستان، بلافاصله پس از هماهنگی با ستاد مدیریت بحران شهرستان، تیم عملیاتی پایگاه شهید بکمی دهوک به محل حادثه اعزام شد.
رئیس شعبه هلال احمر شهرستان دشتی افزود: طغیان ناگهانی رودخانه و افزایش لحظهبهلحظه حجم آب، دامدار را بهطور کامل محاصره کرده و خطر جان او را بهشدت تهدید میکرد؛ بهگونهای که هر ثانیه، احتمال وقوع یک حادثه تلخ و جبرانناپذیر وجود داشت.
وی گفت: امدادگران هلالاحمر با اقدام به موقع در شرایط بسیار دشوار و پرخطر با همکاری نیروهای محلی، پس از ساعتها تلاش بیوقفه موفق شدند این دامدار را در صحت و سلامت کامل از میان جریان خروشان آب عبور داده و نجات دهند.
