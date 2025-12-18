بازدید استاندار هرمزگان از پل آبنمای رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با حضور در شهرستان رودان از پل آب‌نمای این شهرستان بازدید کرد و وضعیت دبی رودخانه را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید در پی بارندگی‌های اخیر و با هدف ارزیابی شرایط موجود و آمادگی لازم برای بارش‌های پیشِ‌رو انجام شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میانگین بارندگی‌های اخیر در منطقه حدود ۱۰۰ میلی‌متر بوده و پیش‌بینی می‌شود میزان بارش‌ها در روزهای آینده به حدود ۱۵۰ میلی‌متر برسد.

استاندار هرمزگان در جریان این بازدید، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، مدیریت منابع آب و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از افزایش دبی رودخانه تأکید کرد و دستورهای لازم را برای رصد مستمر وضعیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول صادر کرد.