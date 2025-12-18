شریفی: ۹۰ درصد اراضی موسوم به نصف راه قمصر در کاشان، ملی است

محمدمهدی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت برخی از سودجویان از اراضی ملی کاشان اظهار کرد: اخیراً مشاهده گردیده است افرادی بدون هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی، از تعدادی از صاحبان اسناد پلاک ۴۷ بخش دو (موسوم به نصف‌راه قمصر) با ادعای پیگیری رفع مشکل مبالغی در قالب شهرک غدیر دریافت نموده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت قانونی این اراضی ابراز کرد: بیش از ۹۰ درصد از اراضی مذکور بر اساس آرا قضائی صادره، «ملی» است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان تصریح کرد: به نمایندگی از دولت، مسئولیت حفظ و حراست از این اراضی را بر عهده دارد.

وی ضمن تکذیب شایعات در مورد این اراضی خاطرنشان کرد: بیان هرگونه مطلب مبنی بر «تغییر مالکیت این اراضی به غیرملی» یا «موافقت سازمان با تغییر کاربری و مسکونی شدن آن» خلاف واقع است.

شریفی ضمن توصیه به شهروندان گفت: با توجه به پیگیری این اداره از طریق مراجع قانونی برای برخورد با متخلفان، اکیداً درخواست می‌شود که همشهریان قبل از هرگونه واریز وجه و یا اقدام به خرید و فروش اراضی مذکور حتماً از اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان استعلام کتبی دریافت نمائید.