بارش برف مسیر سربیژن به راین را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عربنژاد، با اشاره به آغاز موج دوم بارشها در سطح استان کرمان عنوان کرد: در حال حاضر محور سر بیژن به راین به دلیل بارش برف مسدود است.
وی افزود: نیروهای هلالاحمر و راهداری در محورهای مواصلاتی استان کرمان حضور دارند و کار خدمترسانی و امدادرسانی را انجام میدهند.
عربنژاد، اضافه کرد: بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان ادامه دارد و احتمال انسداد مسیرها به ویژه مناطق روستایی وجود دارد.
معاون اداره کل مدیریت بحران استان تاکید کرد: هماستانیها از تردد در جادهها خودداری کنند و در صورت ضرورت حتماً زنجیر چرخ، مواد غذایی و وسایل گرمایشی از جمله پتو به همراه داشته باشند.
