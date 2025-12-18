  1. استانها
بارش برف مسیر سربیژن به راین را مسدود کرد

کرمان- معاون اداره کل مدیریت بحران استان کرمان گفت: محور سربیژن به راین به دلیل بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عرب‌نژاد، با اشاره به آغاز موج دوم بارش‌ها در سطح استان کرمان عنوان کرد: در حال حاضر محور سر بیژن به راین به دلیل بارش برف مسدود است.

وی افزود: نیروهای هلال‌احمر و راهداری در محورهای مواصلاتی استان کرمان حضور دارند و کار خدمت‌رسانی و امدادرسانی را انجام می‌دهند.

عرب‌نژاد، اضافه کرد: بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان ادامه دارد و احتمال انسداد مسیرها به ویژه مناطق روستایی وجود دارد.

معاون اداره کل مدیریت بحران استان تاکید کرد: هم‌استانی‌ها از تردد در جاده‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت حتماً زنجیر چرخ، مواد غذایی و وسایل گرمایشی از جمله پتو به همراه داشته باشند.

