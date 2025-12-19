به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی کهن، ظهر جمعه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان قلعه گنج در پی بارشهای اخیر گفت: بارندگیهای اخیر و طغیان رودخانهها، دو محور ارتباطی شهرستان قلعه گنج به سمت استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان مسدود کرده و نیروهای ستاد بحران در منطقه در حال امدادرسانی و خدمترسانی هستند.
وی افزود: محورهای ارتباطی قلعهگنج به سمت استان هرمزگان در محدوده شهرستان بشاگرد، نیز مسدود شده است.
وی ادامه داد: محور قلعهگنج به سیستان و بلوچستان در محدوده روستای چاهزنگی نیز به دلیل شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانهها بسته شده است.
فرماندار قلعهگنج با اشاره به بروز مشکلات زیرساختی افزود: تنها روستای کلاتمالک به علت سقوط تیر برق دچار قطعی برق شده که اقدامات برای رفع این مشکل در حال انجام است.
وی همچنین از مسدود شدن راه دسترسی تعدادی از روستاهای این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: تمامی رودخانههای منطقه طغیان کردهاند.
احمدی از شهروندان درخواست کرد: با رعایت نکات ایمنی از تردد غیرضروری در مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
به گفته فرماندار قلعهگنج، تمامی نیروهای ستاد بحران شهرستان در منطقه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و پایش وضعیت ادامه دارد.
