ناصر احمد یوسفی، چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش همکاران امور عشایر در شهرستان جیرفت راههای ارتباطی عشایر در مناطق برفگیر توسط ماشینآلات سنگین بازگشایی شد و تردد در این مسیرها برقرار شد.
وی افزود: همچنین تعداد دو خانوار عشایر منطقه جبالبارز که در مناطق ییلاقی این شهرستان گرفتار برف و کولاک بودند با اعزام ماشینآلات و همکاری امور عشایر شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد برای پیشگیری از حوادث احتمالی به مناطق قشلاقی منتقل شدند.
مدیرکل امور عشایری جنوب کرمان خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از بروز بحران و امدادرسانی سریع به عشایر اقدامات متعددی انجام شده است که از جمله میتوان به برگزاری جلسه مدیریت بحران اداره کل امور عشایر، اطلاعرسانی گسترده به عشایر از طریق ادارات، شرکتهای تعاونی، سرگروهها و بسیج عشایری، تعیین معاونان به عنوان معین شهرستانها، تأمین آرد، نهاده و نفت ذخیره بحران اشاره کرد.
احمد یوسفی، گفت: امدادرسانی به عشایر گرفتار در برف در بخش ساردوئیه، مناطق شمالی شهرستان جیرفت و بخش مرکزی عنبرآباد در حال انجام است و ماشینآلات راهسازی پیمانکاران امور عشایر برای پشتیبانی از ستاد مدیریت بحران در شهرستانها فعال هستند.
وی افزود: برای آمادگی کامل در برابر بارشها و احتمال وقوع بحران، کشیک مدیریت بحران در ستاد اداره کل و شهرستانها تا پایان بارندگیها برقرار خواهد بود.
