فرماندار جازموریان: خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد فعلاً مسدود است

کرمان- فرماندار شهرستان جازموریان از انسداد موقت مسیر خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد و مرکز استان به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهدوست، صبح جمعه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان جازموریان در پی بارندگی‌های اخیر گفت: بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ پنج‌شنبه شب گذشته آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان جازموریان نداریم و تنها آب نمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلام‌آباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است.

فرماندار جازموریان تصریح کرد: برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانه‌های فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلاً امکان‌پذیر نیست.

شهدوست، میزان بارندگی این شهرستان را تا شب گذشته ۱۱ میلیمتر اعلام کرد گفت: سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان جازموریان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال پایش مستمر وضعیت مسیر و انجام اقدامات لازم هستند.

    • عبدی US ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ۱۱ میلیمتر که طغیان رودخانه های فصلی نداریم احتمالا ۱۱۰ بوده متن خبر اشتب زده

