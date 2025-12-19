به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهدوست، صبح جمعه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان جازموریان در پی بارندگی‌های اخیر گفت: بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ پنج‌شنبه شب گذشته آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان جازموریان نداریم و تنها آب نمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلام‌آباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است.



فرماندار جازموریان تصریح کرد: برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانه‌های فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلاً امکان‌پذیر نیست.

شهدوست، میزان بارندگی این شهرستان را تا شب گذشته ۱۱ میلیمتر اعلام کرد گفت: سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان جازموریان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال پایش مستمر وضعیت مسیر و انجام اقدامات لازم هستند.