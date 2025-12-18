به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگزاده، پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت جوی و اقدامات انجامشده در این منطقه گفت: در پی بارندگیهای دو روز گذشته، میزان بارش در این شهرستان به ۸۸ میلیمتر رسیده و همزمان با آغاز موج دوم سامانه بارشی از شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه، خطر وقوع سیلاب به دلیل اشباع شدن زمینها افزایش یافته است.
وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در بخش جبالبارز با ۱۲۰ میلیمتر ثبت شده و در منطقه سر بیژن نیز حدود ۴۰ سانتیمتر برف گزارش شده است.
به گفته وی، موج دوم بارندگی از امشب آغاز میشود و به دلیل شدت بیشتر بارشها و ماهیت رگباری آن، احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.
فرماندار جیرفت با اشاره به برگزاری سه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پیش و پس از ورود سامانه بارشی گفت: آمادهباش ۲۴ ساعته به تمامی اعضای ستاد اعلام شده، مرخصیها لغو و نقاط حادثهخیز در شهرها و روستاها شناسایی شدهاند. همچنین ماشینآلات سنگین برای احداث سیلبند و مداخله سریع در نقاط پرخطر تأمین و مستقر شده است.
به گفته بیگزاده، شهر جیرفت به چند منطقه تقسیم شده و مسئولیت هر منطقه به یکی از مدیران سپرده شده تا در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم بهسرعت انجام شود.
وی افزود: این تمهیدات در بخشها، با مشارکت بخشداران، دهیاران و شوراهای محلی نیز اجرا شده و گزارشهای وضعیت نیز هر دو ساعت یکبار از بخشها دریافت میشود.
فرماندار جیرفت همچنین از بهکارگیری ظرفیت بخش خصوصی خبر داد و گفت: با هماهنگی انجامشده، تأمین سوخت ماشینآلات امدادی از طریق شرکت نفت و ستاد مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: تاکنون خسارت قابل توجهی گزارش نشده، اما تمرکز اصلی مدیریت بحران بر موج دوم بارندگی است که بنا بر پیشبینیها از حدود ساعت ۲۱ آغاز و شدت آن از ساعت یک الی دو بامداد خواهد بود.
بیگزاده افزود: ارزیابی دقیق خسارتها پس از پایان فعالیت سامانه بارشی و با دریافت گزارشهای تکمیلی از دستگاههایی از جمله امور عشایری و سازمان جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
فرماندار جیرفت در پایان از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری، بهویژه در محورهای «جیرفت– ساردوئیه»، «جبالبارز به جیرفت و دهبکری» خودداری کنند.
فرماندار جیرفت همچنین اعلام کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، پلیس راه از ساعت ۱۹ شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه محور جیرفت به سربیژن را به دلیل پیشبینی بارش سنگین برف مسدود میکند.
بیگزاده با اشاره به شرایط جوی این محور گفت: تردد در مسیرهای کوهستانی از جمله سربیژن و ساردوئیه با مخاطره جدی همراه است و از شهروندان درخواست میشود تا از سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.
