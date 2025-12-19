بارندگی و طغیان رودخانه چند محور مواصلاتی جنوب کرمان را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، اعلام کرد: محور جیرفت به راین در محدوده گردنه «سر بیژن» به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده و رانندگان می‌توانند از مسیر جبالبارز – دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: محور فاریاب به کلکسورک نیز به علت بارندگی و طغیان رودخانه، و همچنین محور فاریاب به جیرفت به دلیل شکستگی پل «محمدآباد کلانتر» تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان با بیان اینکه محور قلعه‌گنج به رمشک در محدوده چاه زنگی و چاه دادخدا نیز به دلیل طغیان رودخانه بسته شده است ادامه داد: همچنین محورهای رودبار به آبسردوئیه و رودبار به مظفرآباد نیز به همین دلیل مسدود هستند.

سرهنگ جهانشاهی، با اشاره به وضعیت محور جیرفت به جبالبارز گفت: در این مسیر بارندگی شدید همراه با مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی گزارش شده است.

وی تأکید کرد: تردد در سایر محورهای جنوب استان کرمان در حال حاضر بدون مشکل در جریان است، ولی با این حال، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، و اطمینان از سلامت فنی خودرو، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.