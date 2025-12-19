به گزارش خبرنگار مهر، مراد آبیار، ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاههای امدادی و خدمات رسان خبر داد و گفت: طبق آخرین گزارش ۲۲ میلیمتر بارندگی در ریگان به ثبت رسیده که پیشبینیهای احتمالی تا ۵۰ میلیمتر است.
وی از قطعی راه ارتباطی ۴۰ روستای ریگان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانههای بالادستی خبر داد و افزود: منتظر هستیم تا به محض فروکش کردن آب با همراهی دستگاههای خدمات رسان، دسترسی به این روستاها برقرار شود.
وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته و کمک نیروهای امدادی و هلالاحمر، تأمین سوخت و اقلام زیستی مورد نیاز ساکنان این روستاها انجام شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
فرماندار ریگان ادامه داد: مجموعه روستاهای تک فرهاد، سیفالدینی، سرزه، دهنه عباسعلی و زفتک درگیر روان آبها و سیلاب هستند، اما اوضاع تحت کنترل است.
وی ابراز داشت: با جاری شدن سیل، قطعاً خسارت به بخش کشاورزی وارد شده، اما تاکنون گزارشی نداشتیم.
