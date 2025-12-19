  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

قطعی راه ارتباطی ۴۰ روستای ریگان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه‌ها

کرمان- فرماندار ریگان از قطعی راه ارتباطی ۴۰ روستای این شهرستان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه‌های بالادستی خبر داد وگفت: منتظر هستیم تا با فروکش کردن آب دسترسی به این روستاها برقرار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد آبیار، ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان خبر داد و گفت: طبق آخرین گزارش ۲۲ میلیمتر بارندگی در ریگان به ثبت رسیده که پیش‌بینی‌های احتمالی تا ۵۰ میلیمتر است.

وی از قطعی راه ارتباطی ۴۰ روستای ریگان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه‌های بالادستی خبر داد و افزود: منتظر هستیم تا به محض فروکش کردن آب با همراهی دستگاه‌های خدمات رسان، دسترسی به این روستاها برقرار شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته و کمک نیروهای امدادی و هلال‌احمر، تأمین سوخت و اقلام زیستی مورد نیاز ساکنان این روستاها انجام شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

فرماندار ریگان ادامه داد: مجموعه روستاهای تک فرهاد، سیف‌الدینی، سرزه، دهنه عباسعلی و زفتک درگیر روان آب‌ها و سیلاب هستند، اما اوضاع تحت کنترل است.

آبیار، گفت: آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان وجود دارد و طبق آخرین گزارش ۲۲ میلیمتر بارندگی در ریگان به ثبت رسیده که پیش‌بینی‌های احتمالی تا ۵۰ میلیمتر است.

وی ابراز داشت: با جاری شدن سیل، قطعاً خسارت به بخش کشاورزی وارد شده، اما تاکنون گزارشی نداشتیم.

