زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایلام در استان کربلا فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه برگزاری نشست مشترک اقتصادی و عمرانی با مسئولان استان کربلا در عراق گفت: این جلسه امروز با حضور معاون عمرانی استاندار ایلام و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان برگزار شد و موضوعات مهمی در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، گردشگری، کشاورزی و صنعت مورد بحث قرار گرفت.

میرزاد با اشاره به نتایج این نشست گفت: مقرر شد سه کمیته تخصصی شامل کمیته اقتصادی، کمیته عمرانی و کمیته اربعین تشکیل شود. نخستین جلسه کمیته اقتصادی در استان ایلام برگزار و در آن مسائل مهمی همچون تأمین کالاهای اساسی، تجارت، مشکلات بانکی با کشور عراق و سایر موضوعات اقتصادی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: در حوزه عمرانی نیز موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور پیمانکاران ایلامی در پروژه‌های عمرانی استان کربلا مطرح شد که با استقبال طرف عراقی همراه بود.

همچنین در حوزه گردشگری، توافق شد تورهای گردشگری استان کربلا به ایلام سفر کنند تا با ۵۴ شرکت فعال گردشگری استان آشنا شوند و زمینه تبادل مسافر فراهم گردد. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی کربلا در ایلام نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام درباره توسعه همکاری‌های مرزی نیز اظهار داشت: در روزهای آینده جلسه‌ای مشترک در مرز چیلات با حضور مسئولان استان میسان عراق برگزار خواهد شد. این نشست در قالب کمیته اقتصادی و کمیته زیرساختی و عمرانی انجام می‌شود و هدف آن بررسی مسائل زیرساختی و نحوه گسترش مراودات تجاری میان دو طرف است.

میرزاد تأکید کرد: استاندار ایلام بر ضرورت انجام این سفر در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید داشته و مقرر شده دو معاون اقتصادی و عمرانی در این سفر حضور یابند تا تصمیمات عملی و مؤثر در کمیته‌ها اتخاذ شود. خروجی این جلسات باید رونق اقتصادی و عمرانی در مرز چیلات و تقویت روابط استان ایلام با استان‌های عراق باشد.