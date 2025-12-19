اولین شهردار زن در بابل انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر بابل با اکثریت آرا، مرضیه علیجان‌نژاد را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب کردند؛ انتخابی که برای نخستین‌بار یک زن را در جایگاه مدیریت شهری بابل قرار می‌دهد.

پس از اعلام وصول استعفای شهردار پیشین بابل، شورای اسلامی شهر در جلسه‌ای رسمی، مرضیه علیجان‌نژاد را با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری بابل منصوب کرد.

مرضیه علیجان‌نژاد از کارکنان شهرداری بابل است که با این انتخاب، عنوان نخستین شهردار زن در تاریخ این شهر را به خود اختصاص داد.

شهردار سابق بابل، ۱۸ آذرماه امسال به اتهام ارتشا و برخی جرایم اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری بازداشت شد و چند روز پس از آن، نامه استعفای وی در شورای اسلامی شهر اعلام وصول شد.

بیکایی پیش‌تر در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با رأی پنج عضو شورای اسلامی شهر بابل به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود.

شهرستان بابل با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر دارای ۶ بخش و ۷ شهر است و شهر بابل بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.