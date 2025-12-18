  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

تصادف در جاده «دلوار - دیر» ۶ مصدوم داشت

تصادف در جاده «دلوار - دیر» ۶ مصدوم داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف یک دستگاه خودرو تیگو و سواری پراید در جاده دلوار به دیر با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر تصادف یک دستگاه خودرو تیگو و سواری پراید در جاده دلوار به دیر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرگور - شهرستان تنگستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجات گران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.

کد خبر 6694332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها