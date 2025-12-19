علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموع بارش سامانه اخیر به ۲۰۲ میلی‌متر رسید و طی دو هفته گذشته، بارش سال زراعی به رقم بی‌سابقه ۲۴۰ میلی‌متر افزایش یافته است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های امداد و نجات، اورژانس، نیروهای آب، برق، گاز، هلال‌احمر و بسیج، از انسداد مسیر دسترسی چهار روستا شامل بلبلی، وردوان، برکه سفید و تمنسوج در بخش علامرودشت خبر داد و افزود: روستای کرزا در بخش مرکزی و زین‌الدین در بخش اشکنان نیز تحت تأثیر بارش‌ها قرار گرفته‌اند.

فرماندار لامرد گفت: با وجود شدت بارش‌ها، تاکنون مشکلی جدی در حوزه‌های مخابرات، برق، گاز و آب گزارش نشده است همچنین حدود ۶۰۰ واحد مسکونی خشت و گلی دچار خسارت جزئی شده‌اند و برآورد بنیاد مسکن احتمال افزایش این رقم تا ۱۰۰۰ واحد را نشان می‌دهد.

علیزاده به حادثه‌ای در بخش چاهورز اشاره کرد و ادامه داد: در این حادثه یک منزل مسکونی بر اثر صاعقه دچار آتش‌سوزی شد، اما با حضور سریع نیروهای امدادی از گسترش آتش جلوگیری و آسیبی به ساکنان وارد نشد.

فرماندار لامرد تصریح کرد: این بارش‌ها که به‌عنوان نعمتی کم‌نظیر در تاریخ شهرستان ثبت شده‌اند، جلوه‌ای از همبستگی مردم و نهادهای امدادی را نشان می‌دهد.