علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموع بارش سامانه اخیر به ۲۰۲ میلیمتر رسید و طی دو هفته گذشته، بارش سال زراعی به رقم بیسابقه ۲۴۰ میلیمتر افزایش یافته است.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی تیمهای امداد و نجات، اورژانس، نیروهای آب، برق، گاز، هلالاحمر و بسیج، از انسداد مسیر دسترسی چهار روستا شامل بلبلی، وردوان، برکه سفید و تمنسوج در بخش علامرودشت خبر داد و افزود: روستای کرزا در بخش مرکزی و زینالدین در بخش اشکنان نیز تحت تأثیر بارشها قرار گرفتهاند.
فرماندار لامرد گفت: با وجود شدت بارشها، تاکنون مشکلی جدی در حوزههای مخابرات، برق، گاز و آب گزارش نشده است همچنین حدود ۶۰۰ واحد مسکونی خشت و گلی دچار خسارت جزئی شدهاند و برآورد بنیاد مسکن احتمال افزایش این رقم تا ۱۰۰۰ واحد را نشان میدهد.
علیزاده به حادثهای در بخش چاهورز اشاره کرد و ادامه داد: در این حادثه یک منزل مسکونی بر اثر صاعقه دچار آتشسوزی شد، اما با حضور سریع نیروهای امدادی از گسترش آتش جلوگیری و آسیبی به ساکنان وارد نشد.
فرماندار لامرد تصریح کرد: این بارشها که بهعنوان نعمتی کمنظیر در تاریخ شهرستان ثبت شدهاند، جلوهای از همبستگی مردم و نهادهای امدادی را نشان میدهد.
